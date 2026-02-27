Загроза ескалації зростає: США та Іран не дійшли згоди

Переговори між США та Іраном у Женеві завершилися без укладення угоди, а позиції сторін залишаються далекими одна від одної.

Під час переговорів американські посланці, зокрема Стів Віткофф і Джаред Кушнер, вимагали, щоб Іран знищив три ключові ядерні об’єкти — у Фордо, Натанзі та Ісфахані — і передав США весь залишок збагаченого урану. Крім того, американська сторона наполягала, щоб будь-яка угода діяла безстроково, повідомляє The Wall Street Journal. Іран відкинув ці вимоги, виступивши проти передачі запасів урану за кордон, демонтажу об’єктів та припинення збагачення.

Водночас глава МЗС Оману та представник США повідомили, що сторони досягли певного прогресу та, ймовірно, зустрінуться знову. Технічні переговори на рівні експертів продовжаться у Відні наступного тижня.

Як відомо, Дональд Трамп під час свого першого президентства вийшов із Спільного всеосяжного плану дій (ядерної угоди) та запровадив жорсткі санкції проти Ірану. Під час недавнього послання Конгресу він попередив про загрозу ядерної зброї та балістичних ракет Ірану і погрожував військовими діями у разі відсутності угоди.

Як повідомляло раніше ForUa, Іран готовий до компромісу задля запобігання війни з США.