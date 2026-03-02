﻿
Полiтика

Доля тристоронньої зустрічі Україна-США-РФ: Абу-Дабі під питанням

Доля тристоронньої зустрічі Україна-США-РФ: Абу-Дабі під питанням

Запланована на 5-6 березня тристороння зустріч між Україною, США та РФ наразі перебуває у статусі невизначеності. Президент Володимир Зеленський повідомив, що проведення переговорів саме в Абу-Дабі (ОАЕ) поки що неможливо підтвердити.

Ключові деталі

  • Статус зустрічі: Офіційного скасування не було, проте локація залишається непідтвердженою.

  • Причина затримки: Основною перешкодою для фіксації місця проведення стали активні бойові дії.

  • Альтернативні варіанти: Якщо Абу-Дабі не зможе прийняти делегації, розглядаються інші майданчики, зокрема Туреччина та Швейцарія.

Ситуація навколо дипломатичного треку залишається динамічною, оскільки безпекові умови безпосередньо впливають на логістику та можливість проведення переговорів такого рівня.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

переговоритристоронні переговориЗеленськийАбу-Дабі
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Лютий березень: чому в Ірані відновилася війна і як це вплине на Україну
Аналітика 02.03.2026 11:27:03
Лютий березень: чому в Ірані відновилася війна і як це вплине на Україну
Читати
Ціни на популярний овоч за тиждень рекордно злетіли
Економіка 02.03.2026 11:14:13
Ціни на популярний овоч за тиждень рекордно злетіли
Читати
Загроза терору в Європі: Іран активує свої «сплячі осередки»
Свiт 02.03.2026 10:54:24
Загроза терору в Європі: Іран активує свої «сплячі осередки»
Читати

Популярнi статтi