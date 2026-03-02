Доля тристоронньої зустрічі Україна-США-РФ: Абу-Дабі під питанням

Запланована на 5-6 березня тристороння зустріч між Україною, США та РФ наразі перебуває у статусі невизначеності. Президент Володимир Зеленський повідомив, що проведення переговорів саме в Абу-Дабі (ОАЕ) поки що неможливо підтвердити.

Ключові деталі

Статус зустрічі: Офіційного скасування не було, проте локація залишається непідтвердженою.

Причина затримки: Основною перешкодою для фіксації місця проведення стали активні бойові дії.

Альтернативні варіанти: Якщо Абу-Дабі не зможе прийняти делегації, розглядаються інші майданчики, зокрема Туреччина та Швейцарія.

Ситуація навколо дипломатичного треку залишається динамічною, оскільки безпекові умови безпосередньо впливають на логістику та можливість проведення переговорів такого рівня.