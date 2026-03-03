Погода 3 лютого: подекуди дощитиме, до +11°

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ. У північних, східних і більшості центральних областей на дорогах місцями очікується ожеледиця. У Закарпатській та Прикарпатській областях подекуди прогнозують туман. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, повідомили синоптики.

Температура повітря становитиме 0–5° тепла, на заході та півдні країни — 6–11° тепла.

У Київ та області - хмарно з проясненнями. Місцями в області можливий невеликий дощ, у столиці — без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер - північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря у Києві становитиме 2–4° тепла. В області — 0–5° тепла.

