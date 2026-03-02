На Закарпатті відсторонили посадовця ТЦК через п'яний інцидент на ремонті мосту

У Закарпатській області розпочали службове розслідування та тимчасово відсторонили від роботи начальника 1 відділу Хустського районного ТЦК після повідомлень у соцмережах про інцидент під час ремонту мосту.

Як повідомили в Закарпатському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, перевірка стосується події, що сталася напередодні. За її результатами пообіцяли ухвалити відповідні рішення, зокрема кадрові. На період з’ясування обставин посадовця відсторонили від виконання службових обов’язків.

Раніше журналіст Віталій Глагола повідомив, що начальник Іршавський ТЦК Олексій Травов нібито прибув на місце ремонту мосту для вручення повісток працівникам. За його словами, між посадовцем і робітниками виник конфлікт, а сам він, за непідтвердженою інформацією, міг перебувати у стані сп’яніння.

У ТЦК зазначили, що не підтверджують дані про можливе алкогольне сп’яніння та закликали громадян утримуватися від поширення неперевіреної інформації. Там наголосили, що всі рішення ухвалюватимуться виключно за підсумками службової перевірки та в межах чинного законодавства.