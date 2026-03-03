На Сицилії врятували 400 рідкісних книг із бібліотеки, що опинилася на краю прірви

У місті Нішемі на Сицилії рятувальники витягли близько 400 рідкісних книг із бібліотеки, яка опинилася на краю провалля після масштабного зсуву ґрунту. Стихія, що сталася 25 січня, зруйнувала цілий схил і утворила прірву завдовжки приблизно 4 кілометри, пише видання The Guardian.

Бібліотека розташована на самому краю обриву, який виник унаслідок зсуву. Частина будівлі фактично зависла над урвищем. Перед початком операції рятувальники детально вивчили плани приміщення та фотографії інтер’єру, щоб визначити точне розташування книжкових шаф і цінних видань.

Рятувальники просвердлили стіну будівлі, що прилягає до бібліотеки, і заходили всередину лише на кілька хвилин за раз. Вони скріплювали книжкові шафи між собою та відтягували їх назад, щоб дістатися до книг і винести їх у безпечне місце.

Фонд бібліотеки налічує близько 4 тисяч примірників – літературу, історичні праці та нонфікшн. Серед них – рідкісні видання з історії Сицилії, надруковані до 1830 року, а також книга XVI століття, яка вважається однією з найцінніших у колекції.

Під час операції використовували дрон, який передавав у реальному часі зображення з повітря на монітор на землі. Лазерні сенсори, закріплені на частині будівлі, що нависала над урвищем, фіксували найменші зсуви. Окремий пристрій відстежував вібрації та зміни кута нахилу конструкції.

Багато книг залишаються у підвальному приміщенні, яке вважають найбільш небезпечним. Місцева влада розглядає можливість використання роботизованої техніки, однак у Нікшемі немає відповідних пристроїв.

Геологи, які працюють на місці, прогнозують, що фронт зсуву може зміститися ще на 10-15 метрів. Це може спричинити подальше руйнування будівель на схилі, зокрема й бібліотеки.