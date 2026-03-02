8 березня у Києві пройде акція на підтримку жінок на фронті й у полоні

У Києві 8 березня запланований Марш за права жінок. Початок акції — об 11:00, місце збору організаторки пообіцяли повідомити додатково з міркувань безпеки.

Організаторки наголошують, що 8 березня для них — це не про святкування, а про боротьбу за безпеку, гідність і захист прав жінок. Цьогоріч основні вимоги стосуються забезпечення прав жінок-військовослужбовиць, підтримки жінок, які перебувають у полоні, а також недопущення звуження прав через нові законодавчі ініціативи, зокрема проєкти нового Цивільного кодексу.

«Ми виходимо за жінок, які сьогодні служать на фронті та воюють на рівні з чоловіками. Військовослужбовиці мають бути забезпечені всім необхідним для служби й безпеки, мати рівний доступ до посад і можливостей та бути захищеними від дискримінації, сексуальних домагань і насильства», — зазначають організаторки.

Окремо вони наголошують на підтримці жінок — як військових, так і цивільних — які перебувають у полоні. За словами організаторок, ідеться про системні державні рішення для їхнього повернення, посилення міжнародного тиску, а також повну допомогу після звільнення — психологічну, медичну, соціальну та правову.

Ще один блок вимог стосується законодавчих змін. Зокрема, учасниці маршу виступатимуть проти проєктів нового Цивільного кодексу №14394, №14394-1 та №14394-2, які, за оцінкою організаторок, можуть містити норми, що звужують права жінок і суперечать принципу рівности. Вони закликають відкликати ці ініціативи та провести широке публічне обговорення із залученням громадських організацій і незалежних експерток та експертів.

Організаторки підкреслюють, що права жінок не можуть бути предметом компромісів або змін без відкритого суспільного діалогу, та закликають долучатися до Маршу за права жінок 8 березня.