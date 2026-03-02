В Україні запровадили обов’язкову евакуацію населення, зокрема дітей

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про врегулювання питання обов’язкової евакуації населення з територій активних та можливих бойових дій. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Як свідчить картка законопроєкту №12353, документ повернувся до парламенту з підписом президента у понеділок, 2 березня.

Закон було ухвалено Верховною Радою 10 лютого. Він визначає, що обов’язкова евакуація проводиться з територій, перелік яких встановлює уряд. Рішення про її проведення ухвалюють обласні та Київська міська військові адміністрації за поданням військового командування на відповідній території.

Передбачено, що евакуація може бути як загальною, так і частковою — для окремих категорій населення. Йдеться, зокрема, про людей, які через вік або стан здоров’я не можуть самостійно подбати про безпеку, у тому числі дітей, осіб з інвалідністю та людей похилого віку.

Документ також регламентує питання розміщення й життєзабезпечення евакуйованих, а також порядок вивезення матеріальних і культурних цінностей. Згідно із законом, евакуйовані громадяни мають право на тимчасове житло з фондів, призначених для проживання.