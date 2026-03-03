3–4 березня у Києві обмежать рух на мостах і шляхопроводах

У Києві 3 та 4 березня очікується часткове обмеження руху на низці мостів і шляхопроводів через ремонт аварійних ділянок дорожнього покриття, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Роботи проводитиме КП Київавтошляхміст. Частково обмежено рух на таких ділянках:

3–4 березня — низка мостів і шляхопроводів;

3–4 березня — у Печерському та Подільському районах;

з 3 березня — вулиця Героїв Маріуполя в Голосіївському районі.

В Голосіївському районі обмеження пов’язані з початком капітального ремонту вулиці Героїв Маріуполя та кільцевої розв’язки на перетині з вулицею Докії Гуменної. У рамках робіт передбачено облаштування елементів доступності.

Під час ремонтів транспортний рух обмежуватиметься поетапно. У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінитися.

Як повідомляло раніше ForUa, Кабмін планує нарощувати фінансування ремонту доріг.