Рютте заперечив можливу участь НАТО у військовій операції проти Ірану

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що сили Альянсу не будуть залучені до спільної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Про це повідомляє BBC.

Генсек НАТО, відповідаючи на запитання британського мовника, заперечив можливу участь Альянсу у військовій операції проти Ірану.

«Ні, це однозначно кампанія, яку очолюють американці та ізраїльтяни», – сказав Рютте.

Він додав, що «зараз ми бачимо», що союзники НАТО та «друзі в регіоні» зазнають «невибіркових атак» з боку Ірану, тому вони роблять усе можливе в цій ситуації.

При цьому Рютте зазначив, що Європа «абсолютно підтримує» дії США в Ірані.

Він наголосив, що Іран є «загрозою» для Європи, Ізраїлю та сусідніх регіонів, додаючи, що Європа «дійсно активізується» після операцій, проведених цього вікенду США та Ізраїлем в Ірані.

Як повідомляв ForUA, 28 лютого США та Ізраїль завдали спільних ударів по об’єктах режиму в Ірані. Після цього Іран атакував американські бази у Кувейті, ОАЕ, Катарі, Бахрейні та Йорданії.

Згодом інформаційне агентство ісламської республіки (IRNA) підтвердило, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув уранці 28 лютого.

Пізніше прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер надав Сполученим Штатам дозвіл використовувати британські авіабази для знищення іранських ракетних потужностей. А голова уряду Іспанії Педро Санчес заборонив військовим США використовувати іспанські військові бази для атак на цілі в Ірані.