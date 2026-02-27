Аналітики прогнозують патову ситуацію: війна триватиме роками

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже чотири роки. Хоча на початку вторгнення ворожі війська просувалися швидко, зараз вони загрузли в боях на сході країни.

Експерти, опитані виданням The Independent, відзначають еволюцію методів ведення бойових дій, особливо використання дронів для атак на критичну інфраструктуру. Водночас основи російської військової доктрини — масові армії та тактика масового знищення — залишилися незмінними.

Аналітики прогнозують, що Україна та Росія зберігатимуть статус-кво у боях, намагаючись виснажити опонента. Наближення до межі виснаження сторін у найближчому часі малоймовірне, а політична, економічна та соціальна стагнація продовжуватиме негативно впливати на громадян обох країн.

Скотт Лукас із Університетського коледжу Дубліна зазначає, що Україна контролює більше території, ніж у червні 2022 року, а прагнення Кремля до «перемоги» робить досягнення мирної угоди майже неможливим. Путін сподівається на підтримку посланців Дональда Трампа для реалізації свого «спадкового проєкту», оскільки на полі бою успіхів досягти не вдалося.

Професор Марк Веббер з Бірмінгемського університету підкреслює, що фронт фактично застиг, і патова ситуація може змінитися лише двома шляхами: зміною позиції Китаю або масштабним посиленням постачань зброї Україні від європейських союзників. Однак обидва сценарії малоймовірні через відсутність внутрішньополітичної необхідності підтримки України у ключових країнах.

Раніше ForUa повідомляло, за якою траєкторією рухається мирно-перемовний віз.