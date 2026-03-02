﻿
Свiт

Будапешт заявив протест Києву через призов угорців в Україні

Посла України в Угорщина Федора Шандора викликали до Міністерство закордонних справ Угорщини для висловлення протесту у зв’язку з мобілізацією двох громадян Угорщини в Закарпатській області.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, якого цитує Magyar Nemzet. Він назвав мобілізаційні заходи в Україні «відкритим полюванням на людей» і заявив, що їхніми жертвами стали двоє чоловіків з угорським громадянством.

За словами Сіярто, одного з них нібито затримали в місті Берегове, попри наявність звільнення від призову. Іншого молодого чоловіка угорської національності, який, за твердженням угорської сторони, мав проблеми з психічним здоров’ям, також мобілізували, після чого він зник безвісти.

У зв’язку з цим угорському відомству мають вручити офіційний протест проти, як заявляє Будапешт, «примусової мобілізації та переслідування людей на вулицях», яке, за словами Сіярто, тепер має й угорських потерпілих.

Це не перший подібний випадок напруженості між сторонами. Влітку минулого року Угорщина вже висловлювала обурення через смерть жителя Закарпаття з угорським громадянством Йожефа Шебештьєна, якого, за твердженням угорських посадовців, нібито побили працівники ТЦК.

Водночас у Сухопутних військах ЗСУ заявляли, що чоловік мав українські документи, був мобілізований у законний спосіб, згодом самовільно залишив частину, а помер через тромбоемболію легеневої артерії. У війську наголошували, що слідів побиття на тілі не виявили.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

МЗСУгорщинамобілізаціяПетер Сіярто
