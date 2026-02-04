Україна перейшла до інтенсивної фази мирних переговорів – МЗС

Дипломатичні зусилля України щодо завершення війни перейшли у найбільш активну фазу. Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про появу "нової динаміки" у мирному процесі, яка, на його думку, свідчить про реальний прогрес.

За словами Сибіги, це – кульмінаційний момент у мирних ініціативах України з початку повномасштабної агресії Росії. Останні перемовини були результативними, на столі з’явилися конкретні пропозиції з практичним потенціалом, які можна реалізувати. «Найбільшим викликом для України було і залишається зупинити війну. Сьогодні ми маємо так звані "doable" – здійсненні пропозиції, які реально наближають завершення бойових дій», – зазначив Сибіга.

Глава МЗС підкреслив, що протягом 2025 року Україна відстояла всі принципові позиції на міжнародній арені. Особливу роль у цьому процесі відіграють Сполучені Штати. Сибіга відзначив, що залученість Вашингтона – ключовий фактор успіху переговорів.

«Ми вітаємо зусилля як президента Трампа, так і американської сторони. Без Америки цю війну не завершити. Зараз у нас оновлений формат відносин – взаємовигідна транзакційна взаємодія», – наголосив він.

Сибіга додав, що важливо не лише передавати меседжі, а й забезпечити усвідомлення для російського керівництва наслідків своєї неконструктивності.

