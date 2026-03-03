Трампа не турбує ризик терору у відповідь на військову операцію в Ірані

Президент США Дональд Трамп допустив можливість проведення наземної військової операції проти Ірану, який уже четверту добу зазнає ударів з боку американських та ізраїльських військ.

За словами президента, операція Epic Fury («Епічна лють»), яку збройні сили Сполучені Штати Америки проводять проти Ірану, розвивається швидше, ніж планувалося, заявив Трамп в інтерв’ю The New York Post.

Водночас Трамп наголосив, що у разі потреби Вашингтон не виключає можливості наземної операції. «Я не відчуваю страху перед відправкою військ на місце. Як правило, президенти кажуть: “Війська на місце не підуть”. Я цього не кажу», — заявив він.

Глава Білого дому також зазначив, що, за його оцінкою, активна фаза операції може тривати близько чотирьох тижнів, проте цей термін може бути скорочений. «Все відбувається досить швидко. Ми йдемо чітко за планом і значно випереджаємо графік», — сказав Трамп.

Крім того, президент США заявив, що його не турбує ймовірність того, що Іран може вдатися до терористичних дій у відповідь на військову операцію проти нього.

Як повідомляло раніше ForUa, після ліквідації Хаменеї Іран можуть очолити ще більш радикальні ісламісти.