Україна отримала дані про військову стратегію ворога до 2027 року

Україна отримала документи з планами Росії на 2026–2027 роки, однак ці наміри не відповідають реальній ситуації на фронті. Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За словами Президента, українська сторона ознайомилася з планами РФ на 2025–2027 роки, однак частина з них уже втратила актуальність.

«Ми отримали плани на 2025–2027 роки. Вони частково застарілі, зокрема щодо 2025 року. Ми бачимо, що ці завдання не були виконані, і розуміємо, чого вони прагнуть», — зазначив Зеленський.

Глава держави повідомив, що Росія й надалі має наміри окупувати Донецьку та Луганську області, а також не відмовляється від спроб просування на Запорізькому та Дніпровському напрямках. Окрему увагу, за його словами, російська сторона приділяє Одеському регіону.

Водночас президент наголосив, що оприлюднені плани не мають нічого спільного з реальністю, оскільки Росія не здатна виконати поставлені завдання.

Зеленський також зазначив, що наступальна операція, яку РФ планувала на весну цього року, значною мірою залежала від результатів попередніх етапів, однак необхідного «фундаменту» для цього не було створено.

«Вони не можуть розпочати березневий наступ у тому вигляді, в якому його планували. Я не знаю, чи буде наступ навесні і коли саме. Намір наступати є, але наразі бракує сил для реалізації цих планів», — сказав президент.

За його словами, подальший розвиток ситуації залежить від ресурсів противника, контрактів, наявності озброєння, а також від обсягів міжнародної допомоги Україні та можливостей вітчизняного оборонного виробництва.

Як повідомляло раніше ForUa, запланована на 5-6 березня тристороння зустріч між Україною, США та РФ наразі перебуває у статусі невизначеності.