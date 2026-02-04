Мир ціною нової війни: дипломатія Трампа загрожує майбутньому України

Поточний раунд мирних переговорів в Абу-Дабі може стати критичним для безпеки України. Аналітики попереджають, що прагнення адміністрації Дональда Трампа досягти швидкої угоди за будь-яку ціну загрожує створенням умов для нової масштабної війни. Спецпосланець США Стів Віткофф на переговорах зосередиться на статусі приблизно 6000 квадратних кілометрів Донецької області. Ця територія, включаючи стратегічні міста-фортеці Краматорськ та Слов’янськ, залишається під контролем ЗСУ, попри тривалі наступальні операції РФ, повідомляє The Telegraph. Російська ж сторона наполягає не лише на фіксації поточної лінії фронту, а й на передачі під контроль Москви решти Донецької області.

Експерти наголошують, що вимога Володимира Путіна має не лише політичний, а й військовий характер:

Втрата укріпрайонів: На цій території розташовані найпотужніші оборонні споруди України. Їхня передача фактично відкриває шлях для майбутнього наступу на Київ.

Гуманітарний аспект: Під ризиком опиняються близько 200 000 місцевих мешканців.

Переозброєння агресора: Будь-яке припинення вогню без реального тиску на РФ може бути використане Кремлем як пауза для підготовки нового вторгнення.

Дональд Трамп наразі займає позицію «неупередженого посередника», що переносить основний дипломатичний тиск на Київ, а не на Москву. Водночас видання підкреслює, що США мають реальні інструменти для примусу РФ до миру, які наразі не використовуються. Йдться про постачання Україні крилатих ракет Tomahawk для ударів по стратегічних об'єктах РФ та запровадження радикальних тарифів (до 500%) на імпорт російської нафти для третіх країн.

Журналісти виділяють два ймовірні наслідки поточної стратегії Білого дому:

Консервація конфлікту: Через непоступливість Путіна та відсутність додаткового тиску з боку Вашингтона переговори можуть зайти у глухий кут, і війна триватиме.

Поступки під тиском: Україну можуть змусити погодитися на здачу територій в обмін на гарантії безпеки, які, за оцінками видання, не зможуть компенсувати втрату стратегічних оборонних позицій.

Як повідомляло раніше ForUa, стало відомо, чому переговори в Абу-Дабі не відбулися вчасно.