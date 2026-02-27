﻿
Головне

США вчетверте відтермінували санкції проти нафтових активів рф - причини

США вчетверте відтермінували санкції проти нафтових активів рф - причини

США відклали запровадження санкцій проти закордонних активів російської компанії Лукойл — цього разу з 28 лютого на 1 квітня. Рішення ухвалили в межах консультацій між Україною, США та Росією.

Санкційний механізм використовується як інструмент тиску на Росію в межах переговорів про завершення війни в Україні. Контроль за виконанням обмежень здійснює OFAC — Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, зазначає Reuters.

За словами джерел, відтермінування пов’язане з прагненням Вашингтона сприяти укладенню угоди щодо міжнародних активів «Лукойлу», яка допоможе позбавити Росію доходів для фінансування війни. Будь-яка операція із продажу активів можлива лише за умови, що кошти будуть переведені на заморожений рахунок під юрисдикцією США.

Також під час останніх раундів переговорів сторони обговорювали санкції щодо найбільшої нафтової компанії рф Роснефть. Продаж активів може відбутися незалежно від того, чи буде укладено мирну угоду між Україною та Росією.

Як повідомляло раніше ForUa, США посилюють тиск на союзників Росії.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

СШАнафтаактиви рфсанкції Лукойл
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Апарат ШВЛ, дефібрилятори та інфузомати: фонд «Надія», Валерій Дубіль та Віта Присяжнюк передали обладнання Київському онкоцентру
Здоров'я 26.02.2026 16:50:04
Апарат ШВЛ, дефібрилятори та інфузомати: фонд «Надія», Валерій Дубіль та Віта Присяжнюк передали обладнання Київському онкоцентру
Читати
Підрив дамби біля Осикового є частиною наступу РФ на Костянтинівському напрямку
Війна 26.02.2026 16:33:43
Підрив дамби біля Осикового є частиною наступу РФ на Костянтинівському напрямку
Читати
Підозрюваний у справі Портнова - уродженець Донеччини
Свiт 26.02.2026 16:07:34
Підозрюваний у справі Портнова - уродженець Донеччини
Читати

Популярнi статтi