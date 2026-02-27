США вчетверте відтермінували санкції проти нафтових активів рф - причини

США відклали запровадження санкцій проти закордонних активів російської компанії Лукойл — цього разу з 28 лютого на 1 квітня. Рішення ухвалили в межах консультацій між Україною, США та Росією.

Санкційний механізм використовується як інструмент тиску на Росію в межах переговорів про завершення війни в Україні. Контроль за виконанням обмежень здійснює OFAC — Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, зазначає Reuters.

За словами джерел, відтермінування пов’язане з прагненням Вашингтона сприяти укладенню угоди щодо міжнародних активів «Лукойлу», яка допоможе позбавити Росію доходів для фінансування війни. Будь-яка операція із продажу активів можлива лише за умови, що кошти будуть переведені на заморожений рахунок під юрисдикцією США.

Також під час останніх раундів переговорів сторони обговорювали санкції щодо найбільшої нафтової компанії рф Роснефть. Продаж активів може відбутися незалежно від того, чи буде укладено мирну угоду між Україною та Росією.

Як повідомляло раніше ForUa, США посилюють тиск на союзників Росії.