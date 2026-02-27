﻿
Україна отримала фінансовий “якір” на чотири роки

Рада директорів Міжнародного валютного фонд затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування для України загальним обсягом 8,1 млрд доларів США, повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко

За її словами, найближчим часом Україна має отримати перший транш у розмірі близько 1,5 млрд доларів. Кошти планують спрямувати на фінансування дефіциту державного бюджету та підтримку макрофінансової стабільності.

Програма, яку підтримує МВФ, є частиною ширшої фінансової рамки, покликаної забезпечити покриття прогнозного дефіциту державного бюджету України в обсязі 136,5 млрд доларів упродовж чотирьох років.

Свириденко пояснила, що нова програма передбачає продовження структурних реформ, які вже забезпечили макроекономічну та фінансову стабільність країни у попередні роки. «Важливо, що нова програма співпраці з МВФ для України є якірною для всієї міжнародної фінансової підтримки, зокрема для отримання кредиту на 90 млрд євро від ЄС», — зазначила премʼєр-міністр.

За її словами, також йдеться про фінансову підтримку з боку країн G7, міжнародних фінансових інституцій, а також про зменшення боргових виплат за офіційним боргом завдяки механізму боргового полегшення. «Партнери підтвердили продовження чинного мораторію на обслуговування офіційного боргу та готовність завершити його реструктуризацію після стабілізації ситуації», — підсумувала Свириденко.

Як повідомляло раніше ForUa, у МВФ назвали можливі строки завершення війни в Україні.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

