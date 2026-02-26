Весна без сюрпризів: синоптики дали прогноз на березень

Початок весни в Україні, за попередніми оцінками синоптиків, мине без погодних крайнощів. Березень очікується в межах кліматичної норми — з помірними температурами та без надлишку опадів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Птуха.

За її словами, середньомісячна температура повітря у березні становитиме від +1-7 °C, а кількість опадів відповідатиме типовим показникам для цього періоду року.

На початку місяця погодні умови формуватиме антициклон. Над Східною Європою встановиться зона підвищеного атмосферного тиску, що зумовить переважно суху та стабільну погоду. У перші п’ять днів березня істотних опадів не прогнозується. Лише на північному сході можливий вплив атмосферних фронтів, активність яких наразі уточнюється.

У більшості регіонів денні температури вже будуть плюсовими. Перша декада березня характеризуватиметься дефіцитом опадів і відносно комфортними температурними показниками вдень. Водночас у нічні години можливі незначні морози, особливо за умов прояснень. Найбільш відчутне нічне похолодання очікується у північних та північно-східних областях.

Окремі регіони матимуть дещо теплішу погоду. У західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях середня температура може перевищити кліматичну норму на 1,5–2,5 градуса. Кількість опадів упродовж місяця прогнозується на рівні 30–53 мм, у гірських районах — 60–98 мм.

Синоптики зазначають, що березень традиційно є перехідним і контрастним місяцем. Водночас цього року очікується поступове потепління без різких температурних коливань. Збереження незначних нічних морозів на початку місяця сприятиме поступовому таненню снігу та зменшенню ризиків різкого підвищення рівня води в річках.

