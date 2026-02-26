﻿
Економіка

Диверсифікація в дії: до кінця березня Україна отримає 90 млн кубів газу з Клайпеди

До кінця березня Україна очікує на першу поставку природного газу обсягом 90 мільйонів кубометрів, що надійде через LNG-термінал у литовському порту Клайпеда. Це стане історичним кроком у розширенні маршрутів енергопостачання країни.

Енергетична безпека в умовах обстрілів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що цей крок має критичне значення для стабільності енергосистеми. Новий маршрут постачання дозволить диверсифікувати джерела ресурсів та посилити стійкість держави.

Головні тези:

  • Обсяг поставки: 90 млн куб. м газу надійде до кінця поточного місяця.

  • Маршрут: Блакитне паливо транспортуватиметься з Литви через територію Польщі.

  • Контекст: Посилення енергетичної незалежності відбувається на тлі безперервних російських атак на українські об'єкти критичної інфраструктури.

Позиція уряду

За словами очільника Кабінету Міністрів, співпраця з балтійськими партнерами відкриває для України доступ до глобального ринку скрапленого газу. Це мінімізує залежність від традиційних транзитних шляхів та дозволяє оперативно реагувати на дефіцит потужностей у разі пошкодження внутрішніх мереж.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

газЛитватерміналДенис Шмигаль
