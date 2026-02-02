Стало відомо, чому переговори в Абу-Дабі не відбулися вчасно

Причиною перенесення переговорів щодо завершення війни в Україні за участі України, США та Росії, які мали відбутися в Абу-Дабі, стала окрема зустріч спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа з представником російського керівництва Кирилом Дмитрієвим у Флориді, повідомляє The New York Times.

За даними видання, у суботу, 31 січня, Стів Віткофф несподівано провів зустріч із Кирилом Дмитрієвим — представником російського диктатора Володимира Путіна. Переговори відбулися у Флориді та не були заздалегідь анонсовані. Жодна зі сторін не розкрила деталей обговорення.

Водночас Віткофф написав у соціальних мережах, що зустріч була «продуктивною та конструктивною». Він також заявив, що цей контакт нібито свідчить про готовність Росії працювати над досягненням миру в Україні. «Ця зустріч нас підбадьорює тим, що Росія працює над забезпеченням миру в Україні», — заявив спецпосланець президента США.

Як зазначає The New York Times, представників України на цій зустрічі не було, що викликало занепокоєння серед українських посадовців і спостерігачів. Саме після цього контакту переговори в багатосторонньому форматі за участі України, США та Росії було вирішено перенести.

Офіційних коментарів від української сторони щодо причин перенесення переговорів наразі не оприлюднювали.

