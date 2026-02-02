﻿
Стало відомо, чому переговори в Абу-Дабі не відбулися вчасно

Причиною перенесення переговорів щодо завершення війни в Україні за участі України, США та Росії, які мали відбутися в Абу-Дабі, стала окрема зустріч спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа з представником російського керівництва Кирилом Дмитрієвим у Флориді, повідомляє The New York Times.

За даними видання, у суботу, 31 січня, Стів Віткофф несподівано провів зустріч із Кирилом Дмитрієвим — представником російського диктатора Володимира Путіна. Переговори відбулися у Флориді та не були заздалегідь анонсовані. Жодна зі сторін не розкрила деталей обговорення.

Водночас Віткофф написав у соціальних мережах, що зустріч була «продуктивною та конструктивною». Він також заявив, що цей контакт нібито свідчить про готовність Росії працювати над досягненням миру в Україні. «Ця зустріч нас підбадьорює тим, що Росія працює над забезпеченням миру в Україні», — заявив спецпосланець президента США.

Як зазначає The New York Times, представників України на цій зустрічі не було, що викликало занепокоєння серед українських посадовців і спостерігачів. Саме після цього контакту переговори в багатосторонньому форматі за участі України, США та Росії було вирішено перенести.

Офіційних коментарів від української сторони щодо причин перенесення переговорів наразі не оприлюднювали.

Як повідомляло раніше ForUa, чому для російської сторони мирні перемовини в Абу-Дабі є ширмою.

 

 

 

 

 

 

Популярнi статтi