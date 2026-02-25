Окупанти скоротили кількість штурмів на Харківщини, – ДПСУ

У Державній прикордонній службі (ДПСУ) фіксують зменшення кількості штурмових дій російської окупаційної армії проти прикордонних підрозділів. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу.

За його словами, якщо раніше російська армія активно намагалася прорвати оборону на Харківському напрямку, зокрема поблизу Лимана чи Покровська, то останнім часом більше зосереджувалися на масованих обстрілах позицій прикордонників.

"Якщо раніше, до прикладу, ворог найбільш активно намагався прорвати кордон в межах Харківської області, був досить активний по Лиманському напрямку чи по Покровському, то останні кілька днів, ворог намагається здійснити саме обстріли позицій, які утримують прикордонні підрозділи", — уточнив він.

За даними ДПСУ, за минулий тиждень зафіксували близько 1700 атак, з яких близько тисячі були здійснені за допомогою дронів. Це вказує на спроби противника наростити інтенсивність обстрілів з різних видів зброї та знищувати укріплені позиції.

Демченко зауважив, що українські прикордонні підрозділи завдають ударів у відповідь. Зокрема, за тиждень ліквідували близько 400 російських військових, ще 330 отримали поранення, двох взяли в полон.