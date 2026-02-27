Окупанти просунулись біля трьох населених пунктів на півночі Донеччини

Російські окупаційні війська просунулися поблизу трьох населених пунктів на півночі Донецької області, повідомляє український аналітичний проєкт DeepState з посиланням на оновлення інтерактивної карти.

За даними OSINT-аналітиків, на Слов’янському напрямку армія країни-агресора захопила низку позицій у районах населених пунктів Різниківка та Пазено.

Крім того, на Краматорському напрямку російські війська просунулися на південний схід від населеного пункту Привілля.

Як повідомляло раніше ForUa, підрив дамби біля Осикового є частиною наступу РФ на Костянтинівському напрямку.