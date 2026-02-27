﻿
Війна

Окупанти просунулись біля трьох населених пунктів на півночі Донеччини

Окупанти просунулись біля трьох населених пунктів на півночі Донеччини

Російські окупаційні війська просунулися поблизу трьох населених пунктів на півночі Донецької області, повідомляє український аналітичний проєкт DeepState з посиланням на оновлення інтерактивної карти.

За даними OSINT-аналітиків, на Слов’янському напрямку армія країни-агресора захопила низку позицій у районах населених пунктів Різниківка та Пазено.

Крім того, на Краматорському напрямку російські війська просунулися на південний схід від населеного пункту Привілля.

Як повідомляло раніше ForUa, підрив дамби біля Осикового є частиною наступу РФ на Костянтинівському напрямку.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЗСУДонеччинаситуація на фронтіпросування ворогаСлов’янський напрямок
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Апарат ШВЛ, дефібрилятори та інфузомати: фонд «Надія», Валерій Дубіль та Віта Присяжнюк передали обладнання Київському онкоцентру
Здоров'я 26.02.2026 16:50:04
Апарат ШВЛ, дефібрилятори та інфузомати: фонд «Надія», Валерій Дубіль та Віта Присяжнюк передали обладнання Київському онкоцентру
Читати
Підрив дамби біля Осикового є частиною наступу РФ на Костянтинівському напрямку
Війна 26.02.2026 16:33:43
Підрив дамби біля Осикового є частиною наступу РФ на Костянтинівському напрямку
Читати
Підозрюваний у справі Портнова - уродженець Донеччини
Свiт 26.02.2026 16:07:34
Підозрюваний у справі Портнова - уродженець Донеччини
Читати

Популярнi статтi