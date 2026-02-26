Трамп озвучив Зеленському бажані строки завершення війни

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимир Зеленський заявив, що хотів би, аби війна між Україною та Росією завершилася протягом місяця. Про це повідомляє Axios з посиланням на анонімні джерела, зокрема українського чиновника.

За даними видання, Трамп повідомив Зеленському, що прагне якнайшвидше домогтися припинення війни з Росією. Джерела зазначають, що розмова між двома лідерами тривала близько 30 хвилин і була першою після їхньої зустрічі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. За одностайною оцінкою джерел, розмова між Трампом і Зеленським була «дуже дружньою і позитивною».

Як зазначає Axios, телефонна розмова відбулася наступного дня після річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну та напередодні запланованої зустрічі посланців Трампа — Джаред Кушнера та Стів Віткоффа — з переговорною командою Зеленського в Женеві. За словами одного з джерел, не виключається проведення окремих переговорів спецпосланців Трампа з російським представником Кирило Дмитрієвим.

За інформацією порталу, Зеленський подякував Трампу за надану допомогу та зазначив, що саме він може змусити Путіна припинити війну. Український президент також висловив сподівання, що війна може завершитися вже цього року. У відповідь Трамп наголосив, що конфлікт триває надто довго, і заявив, що хотів би його завершення протягом місяця.

Як повідомляло раніше ForUa, Віткофф назвав головну передумову мирної угоди для України.