Буданов назвав головну умову безпеки України та Європи

Основна ідеологія Росії ніколи не змінювалася, тому Україні необхідно створити умови, за яких РФ перестане існувати як імперія, заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

За словами Буданова, зміна режимів у Росії не впливала на її сутність. Він наголосив, що незалежно від історичного періоду — царського, радянського чи сучасного — російська влада не ставила за мету покращення добробуту власних громадян.

«Загалом політика нинішнього російського президента істотно не відрізняється від політики царської або радянської епох. Також не варто очікувати, що Росія зміниться через внутрішні чинники. Нам слід створити умови, за яких Росія зникне як імперія», — заявив керівник ОП.

Він додав, що на території Росії мають утворитися кілька регіональних держав, кожна з яких буде орієнтована на добробут свого народу. «Тільки тоді Україна, Європа і весь світ почуватимуться безпечніше», — підсумував Буданов.

