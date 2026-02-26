На Харківщині затримано коригувальника ракетно-бомбових атак

СБУ затримала на Харківщині ще одного зрадника. Зловмисник готував координати для ракетно-бомбових атак рашистів на Куп’янському напрямку, повідомляє СБУ.



Рашисти сподівалися задіяти розвіддані свого коригувальника для підготовки нових спроб прорватися до райцентру.



Агентурне завдання виконував завербований ворогом 49-річний харків’янин, який переховувався від мобілізації в будинку своїх батьків у Чугуївському районі.



У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав у Телеграм-каналах способи втечі до країни-агресора.



В одному з прокремлівських чатів на фігуранта вийшов співробітник гру рф і запропонував йому співпрацю в обмін на «евакуацію».



Погодившись на «пропозицію», агент почав обходити прифронтову місцевість, щоб виявити і позначити на гугл-картах геолокації Сил оборони.



Зловмисник використовував подвір’я приватного будинку своїх батьків як спостережний пункт, з якого він фіксував час та орієнтовні напрямки роботи артилерії ЗСУ.



Після цього він проводив дорозвідку поблизу тих місць, де, на його думку, могли бути артпозиції українських військ.



Зібрані координати потенційних «цілей» він накопичував на власному смартфоні для підготовки агентурного звіту гру рф.



Співробітники СБУ затримали агента та вжили комплексних заходів для убезпечення локацій Сил оборони.



Під час обшуку в нього вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.



Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.