«Мене забронював Єрмак» - блогер Лаченков прокоментував питання мобілізації

Блогер Ігор Лаченков отримав бронь від мобілізації в Офісі президента України. Про це він заявив під час стріму із підписниками, коментуючи питання, чого його не мобілізують у 26 років.

«Звісно, мене забронював Єрмак. Я заброньований Офісом президента України. Ще є питання?», - відповів він.

Напередодні питання бронювання блогера Ігоря Лаченкова підняв журналіст Володимир Горковенко.



«Відомий блогер Ігор Лаченков демонструє високу соціалізацію у центрі столиці, але чомусь пересувається з охороною. Я розумію, що прайс за допис у 5-ть тисяч дозволяє Лачену підтримувати образ «успішного бізнесмена», але так само є питання щодо сплачених податків. А ще більш нагальне питання - від якої саме організації в нас «заброньований» Лачен? Також спецслужби? Було б цікаво отримати відповіді на ці питання», - зазначив він.



Нагадаємо, раніше стало відомо, що співведучий Ютуб-каналу "Ісландія" Володимир Петров є співробітником Національного військового меморіального кладовища і мав бронь до 21 січня 2026 року.