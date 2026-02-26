﻿
Війна

«Мене забронював Єрмак» - блогер Лаченков прокоментував питання мобілізації

«Мене забронював Єрмак» - блогер Лаченков прокоментував питання мобілізації

Блогер Ігор Лаченков отримав бронь від мобілізації в Офісі президента України. Про це він заявив під час стріму із підписниками, коментуючи питання, чого його не мобілізують у 26 років.  

«Звісно, мене забронював Єрмак. Я заброньований Офісом президента України. Ще є питання?», - відповів він.  
Напередодні питання бронювання блогера Ігоря Лаченкова підняв журналіст Володимир Горковенко. 

«Відомий блогер Ігор Лаченков  демонструє високу соціалізацію у центрі столиці, але чомусь пересувається з охороною. Я розумію, що прайс за допис у 5-ть тисяч дозволяє Лачену підтримувати образ «успішного бізнесмена», але так само є питання щодо сплачених податків. А ще більш нагальне питання - від якої  саме організації в нас «заброньований» Лачен? Також спецслужби? Було б цікаво отримати відповіді на ці питання», - зазначив він. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що співведучий Ютуб-каналу "Ісландія" Володимир Петров є співробітником Національного військового меморіального кладовища і мав бронь до 21 січня 2026 року.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнамобілізаціяОПІгор Лаченков
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Після крадіжки діамантів у Лувр призначили нового антикризового директора
Свiт 25.02.2026 23:32:18
Після крадіжки діамантів у Лувр призначили нового антикризового директора
Читати
Чотири роки великої війни: як фонд «НАДІЯ», Валерій Дубіль та Артем Чаплигін підтримують фронт, медицину та цивільних
Суспiльство 25.02.2026 23:06:18
Чотири роки великої війни: як фонд «НАДІЯ», Валерій Дубіль та Артем Чаплигін підтримують фронт, медицину та цивільних
Читати
Свириденко повідомила, кому 1 березня проіндексують пенсії на 12,1%
Економіка 25.02.2026 23:03:41
Свириденко повідомила, кому 1 березня проіндексують пенсії на 12,1%
Читати

Популярнi статтi