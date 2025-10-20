Вашингтон змінює команду перед переговорами у Будапешті

Державний секретар США Марко Рубіо очолить попередні переговори з російською делегацією напередодні саміту президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у Будапешті.

Американську делегацію, ймовірно, очолить саме Рубіо, замість спеціального посланця Трампа Стіва Віткоффа, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Як зазначає видання, ця новина була позитивно сприйнята українськими та європейськими посадовцями, які розглядають участь Рубіо як сигнал до більш зваженої дипломатії з боку Вашингтона. “Команда президента Дональда Трампа працює над тим, щоб підкріпити переговори між двома лідерами сильнішими дипломатичними важелями, ніж ті, які він використовував на саміті в серпні”, — йдеться у статті.

Нагадаємо, 16 жовтня Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення шляхів припинення російсько-української війни. Переговори Трампа і Путіна можуть відбутися найближчими тижнями. Очікується, що саміт стане ключовим етапом у пошуках мирного врегулювання війни в Україні.

Президент Трамп заявив, що метою зустрічі є завершення “ганебної війни” між Росією та Україною. Проведення саміту готовий забезпечити прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Як повідомляло раніше ForUa, європейські лідери висловили підтримку Україні після переговорів у США.