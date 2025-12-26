﻿
Війна

Гуляйпільський напрямок: На вулицях міста тривають інтенсивні бої

Гуляйпільський напрямок: На вулицях міста тривають інтенсивні бої

У Гуляйполі Запорізької області точаться інтенсивні вуличні бої. Як повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, ситуація в самому місті є доволі важкою. 

"Противник продовжує свої штурмові дії, спроби витіснити Сили оборони з цього міста. На вулицях тривають бої, щодня ми фіксуємо по два — три десятки бойових зіткнень, які відбуваються безпосередньо в Гуляйполі", — зазначив речник. 

За словами Волошина, окупанти намагаються вводити малі піхотні групи для закріплення на нових позиціях, проте українські захисники блокують просування ворога та завдають по цих групах вогневого ураження.

Окрім штурмів у самому місті, російські війська активно обстрілюють населені пункти Добропілля, Прилуки та Варварівка. Це робиться з метою перерізати логістичні шляхи та залишити підрозділи Сил оборони в Гуляйполі без постачання.

Як повідомляв ForUA, що армія РФ окупувала село Дронівка у Донецькій області та просунулася поблизу Дворічанського у Харківській області.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніагресія рфГуляйпільський напрямокштурми Гуляйполя
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Трамп завдав смертоносного удару по ІДІЛ
Свiт 26.12.2025 14:14:32
Трамп завдав смертоносного удару по ІДІЛ
Читати
Колишнього голову СБУ звинувачують у спробі захоплення державної влади
Війна 26.12.2025 13:47:01
Колишнього голову СБУ звинувачують у спробі захоплення державної влади
Читати
Україна змінює правила закупівлі інноваційних ліків
Здоров'я 26.12.2025 13:29:13
Україна змінює правила закупівлі інноваційних ліків
Читати

Популярнi статтi