Гуляйпільський напрямок: На вулицях міста тривають інтенсивні бої

У Гуляйполі Запорізької області точаться інтенсивні вуличні бої. Як повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, ситуація в самому місті є доволі важкою.

"Противник продовжує свої штурмові дії, спроби витіснити Сили оборони з цього міста. На вулицях тривають бої, щодня ми фіксуємо по два — три десятки бойових зіткнень, які відбуваються безпосередньо в Гуляйполі", — зазначив речник.

За словами Волошина, окупанти намагаються вводити малі піхотні групи для закріплення на нових позиціях, проте українські захисники блокують просування ворога та завдають по цих групах вогневого ураження.

Окрім штурмів у самому місті, російські війська активно обстрілюють населені пункти Добропілля, Прилуки та Варварівка. Це робиться з метою перерізати логістичні шляхи та залишити підрозділи Сил оборони в Гуляйполі без постачання.

Як повідомляв ForUA, що армія РФ окупувала село Дронівка у Донецькій області та просунулася поблизу Дворічанського у Харківській області.