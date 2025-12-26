Підтримка ВПО у Харкові є питанням стійкости держави, - Терехов

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що попри регулярні обстріли та загрози для критичної інфраструктури місто не втрачає населення і залишається головним центром тяжіння для внутрішньо переміщених осіб зі сходу та півночі України.

За словами Терехова, сьогодні у Харкові проживає близько 1,3 млн людей. Водночас будь-яке загострення на фронті або посилення обстрілів традиційно провокує хвилі тимчасових виїздів, однак загальна чисельність населення залишається стабільною.

Мер повідомив, що у Харкові офіційно зареєстровано 210 тис. вимушених переселенців, з яких близько 120 тис. переїхали до міста на початку повномасштабного вторгнення. Лише у листопаді було зафіксовано понад 1,6 тис. нових ВПО, переважно з Куп’янська, Борівської громади Харківської області та Донецької області. За його словами, головна тенденція полягає в тому, що люди залишаються у Харкові, незважаючи на обстріли.

Водночас Терехов наголосив, що питання житла для переселенців у прифронтовому місті є критичним. Наразі у Харкові діють 54 гуртожитки тимчасового проживання, де мешкають близько 7 тис. ВПО, однак ці рішення не покривають потреб сотень тисяч людей. Більшість переселенців змушені орендувати житло за ринковими цінами або проживати у родичів, а доступ до іпотеки у прифронтових регіонах фактично відсутній.

За словами мера, дедалі більше переселенців уже не розглядають своє перебування у Харкові як тимчасове, однак відсутність довгострокових житлових рішень створює ризик втрати людського капіталу. Він застеріг, що без системної державної політики люди можуть виїжджати у більш безпечні регіони, де простіше знайти житло і роботу.

Терехов зазначив, що очолювана ним Асоціація прифронтових міст і громад виступає за перехід від тимчасових рішень до системної житлової політики для ВПО. Йдеться про створення банку соціального та муніципального житла, розвиток довгострокової оренди за доступною платою, а також будівництво нового житла, яке має стимулювати економіку і зайнятість.

Коментуючи ситуацію із зайнятістю, Терехов повідомив, що з понад 93 тис. переселенців працездатного віку лише близько 10% активно шукають роботу. Більшість ВПО вже задіяні в економіці міста, зокрема у комунальних підприємствах, критичній інфраструктурі, медицині, освіті, сфері послуг, торгівлі та логістиці. У медичних закладах Харкова працюють 724 переселенці, у школах – 179 вчителів. Крім того, 173 ВПО отримали міські мікрогранти на суму понад 81 млн грн, що дозволило створити 318 робочих місць.

Також Терехов заявив про необхідність створення окремого підфонду підтримки ВПО у межах Фонду підтримки прифронтових територій. За його словами, універсальні державні програми не враховують специфіку прифронтових міст, де безпекові ризики, навантаження на інфраструктуру та соціальну сферу значно вищі.

Мер Харкова наголосив, що підтримка прифронтових громад є не лише соціальним питанням, а й питанням економічної стійкості та обороноздатності держави. За його словами, без цільової політики держава ризикує отримати відтік людей і бізнесу та деградацію регіонів, які нині фактично утримують лінію фронту.