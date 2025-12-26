Частка українського озброєння на фронті вже перевищила 50%, – Свириденко

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що частка озброєння українського виробництва у Силах оборони вже перевищила 50%. Про це вона заявила, відповідаючи на запитання видання "Апостроф".

У жовтні 2025 року президент Володимир Зеленський ставив завдання досягти показника щонайменше 50% власної зброї на фронті, та поцікавився, чи вдалося реалізувати цю мету і які цілі ставляться на 2026 рік.

За словами Свириденко, станом на сьогодні понад половину озброєння, яке використовує українське військо, становить продукція вітчизняного виробництва. Вона також зазначила, що у 2025 році понад 75% усіх бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю зброї та військової техніки, були витрачені саме на контракти з українськими виробниками.

"Ми чітко розуміємо, що армія — це наша гарантія безпеки. Саме тому одним із ключових завдань на 2026 рік є подальше нарощування частки української зброї на фронті та посилення спроможності України самостійно забезпечувати свою оборону", — наголосила міністерка.

Свириденко подякувала українським зброярам — як державним, так і приватним — за постійну співпрацю з військовими, адаптацію виробництва до умов поля бою та збільшення виробничих можливостей. За її словами, розвиток власного оборонного виробництва є ключовим чинником економічної самодостатності та стійкості держави.