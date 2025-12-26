У Вашингтоны заявили про готовність ратифікувати домовленість щодо гарантій безпеки Україні

Сполучені Штати Америки готові передати на ратифікацію до Сенату угоду, яка передбачає безпекові гарантії для України після завершення повномасштабної агресії Росії.

Про це повідомляє Axios із посиланням на високопоставленого американського посадовця.

За інформацією видання, Вашингтон і Київ уже узгодили більшість ключових положень двостороннього документа. Йдеться, зокрема, про систему гарантій безпеки, які Україна має отримати як від США, так і від європейських партнерів.

Співрозмовник Axios підтвердив, що американська сторона готова винести на розгляд Сенату текст гарантій, побудований за принципами статті 5 НАТО. Саме цей механізм лежить в основі колективної оборони країн-членів НАТО.

ForUA нагадує, президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський планують провести особисту зустріч у неділю в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Метою переговорів є завершення американської ініціативи з врегулювання війни в Україні.