Європейські лідери висловили підтримку Україні після переговорів у США

Європейські лідери запевнили у подальшій підтримці України після спільної розмови з президентом Володимиром Зеленським, у якій він розповів про підсумки переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

Прем'єр Британії Кір Стармер зазначив, що це була "продуктивна розмова" і він у ній повторив, що Британія буде непохитно підтримувати Україну у її боротьбі та продовжувати військову і гуманітарну допомогу.

"Ми маємо побачити справедливий і тривалий мир", – заявив Кір Стармер.

Підсумками спілкування з українським лідером поділився також і президент Фінляндії Александр Стубб.

"Ми залишаємося рішучими у підтримці України. Це передбачає військову та фінансову допомогу, гарантії безпеки, припинення вогню і мирний процес. Робота триває. І ніхто не хоче завершення цієї війни більше, ніж українці", – повідомив Стубб.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом поспілкувався з ключовими європейськими партнерами, які входять до "коаліції рішучих", керівництвом ЄС та генсеком НАТО.