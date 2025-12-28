Сьогодні в Польщі стартує період активности метеорних потоків

Наприкінці року розпочинається активність Квадрантид — одного з найінтенсивніших метеорних потоків, який можна спостерігати над Польщею. Цей зоряний дощ відомий астрономам із ХІХ століття, а його період активности стартує 28 грудня.

Пік Квадрантид очікується 3 січня о 16:00 за польським часом. Загалом метеорний потік буде помітним на небі до 12 січня.

Квадрантиди відомі з 1835 року. Назви метеорних потоків зазвичай походять від сузір’я, в якому розташований їхній радіант — точка, з якої, здається, вилітають метеори. У випадку Квадрантид це сузір’я Стінного Квадранта, яке нині не існує. За сучасним поділом неба радіант потоку міститься на межі сузір’їв Волопаса, Геркулеса та Дракона.

У 1979 році з’явилася гіпотеза, що батьківською кометою Квадрантид є комета C/1490 Y1, яку спостерігали в Китаї та Кореї наприкінці 1490 — на початку 1491 року. У 2003 році в межах огляду неба LONEOS було відкрито неактивну комету 2003 EH1, орбіта якої добре відповідає параметрам Квадрантид. Згодом вчені висунули дві версії: або об’єкт 2003 EH1 і є кометою C/1490 Y1, або обидва тіла утворилися внаслідок розпаду чи зіткнення приблизно у 1490 році, а залишки цієї події сформували метеорний потік.

Цікавий факт пов’язаний із 1490 роком: над китайським містом Цін’ян, за свідченнями давніх хронік, стався так званий «дощ каміння». Великі уламки нібито важили близько 1,5 кг, менші — приблизно 1 кг. Сьогодні таке явище, ймовірно, назвали б метеоритним дощем. За переказами, тоді загинуло близько 10 тисяч людей. Досі невідомо, чи було це наслідком входження й руйнування астероїда в атмосфері Землі, а також чи має подія зв’язок із кометою C/1490 Y1.

Астрономи знають чимало метеорних потоків, які з’являються у певні періоди року. Водночас метеори можуть виникати й випадково, поза межами потоків — їх називають спорадичними.

У побуті метеори часто називають «падаючими зорями». Це явище виникає, коли дрібні кам’янисті частинки з космосу входять в атмосферу Землі. Переважна більшість із них згорає, але якщо об’єкт достатньо великий, він може досягти поверхні планети у вигляді метеорита.