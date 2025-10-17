Невідповідність очікувань ускладнює переговори між Україною та Росією — Джей Ді Венс

Україна та Росія наразі не готові укласти мирну угоду, незважаючи на активну дипломатичну роботу президента США Дональда Трампа. Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс в інтерв’ю виданню Newsmax.

За словами Венса, війна між двома країнами триває, оскільки жодна зі сторін не бажає досягти домовленості. «Енергійна дипломатія президента Сполучених Штатів не може змусити людей перейти межу дистанції в один ярд, зрештою мають бути дві сторони, які готові укласти угоду», — зазначив він.

Водночас віце-президент США наголосив, що мирне врегулювання все ще можливе, але для цього потрібна значно більша робота та узгодження позицій. «Існує фундаментальна невідповідність очікувань: росіяни схильні думати, що вони справляються на полі бою краще, ніж є насправді», — додав Венс. За його словами, саме ця невідповідність значно ускладнила процес досягнення угоди протягом останніх місяців, попри певний прогрес переговорів.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп визначив склад делегації США для переговорів з Росією щодо України.