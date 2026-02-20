Українця у США засудили за схему працевлаштування північнокорейських айтішників

У США засудили громадянина України за організацію схеми з продажу та оренди викрадених персональних даних американців, які використовували північнокорейські IT-фахівці для працевлаштування в американських компаніях. Про це повідомило Міністерство юстиції США.

За даними слідства, 29-річний Олександр Діденко адміністрував сайт, через який іноземні айтішники купували або орендували вкрадені особисті дані громадян США й під чужими іменами влаштовувалися на роботу. Починаючи з 2021 року, працівники з КНДР у такий спосіб як фрилансери працювали більш ніж у 40 компаніях, зокрема у штатах Каліфорнія та Пенсильванія.

У Мін’юсті США зазначають, що Діденко платив громадянам США у Вірджинії, Теннессі та Каліфорнії за встановлення у своїх помешканнях комп’ютерів, які виконували обчислювальні задачі для платформи. Він контролював 871 фейковий профіль і запустив щонайменше три так звані «ноутбукові ферми», де зберігалися викрадені персональні дані.

Оскільки північнокорейські клієнти не мали банківських рахунків у США, обвинувачений допомагав їм користуватися сервісами грошових переказів без відкриття рахунку, через які доходи переводилися на іноземні банки.

Один із прокурорів у справі заявив, що, використовуючи вкрадені особистості, північнокорейці проникали в американські компанії, завдавали шкоди бізнесу та викрадали чутливі дані, а зароблені кошти зрештою спрямовувалися на фінансування військових програм КНДР.

Суд у Вашингтон призначив Олександру Діденку покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. У листопаді 2025 року він визнав провину, погодився на конфіскацію понад 1,4 мільйона доларів і виплату майже 47 тисяч доларів компенсації.