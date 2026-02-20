Хатинка на Балі та одяг за 2,5 млн гривень: майору ЗСУ інкримінують незаконне збагачення

Працівники Державного бюро розслідувань оголосили нові підозри начальнику продовольчої служби однієї з військових частин. Мова йде про незаконне збагачення та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, повідомили в ДБР.

За даними слідства, розслідування стосується масштабної корупційної схеми під час постачання харчів для бойових підрозділів Збройні сили України у Дніпропетровській області. У ДБР встановили, що у 2024 році один із фігурантів справи, майор, придбав елітні апартаменти на Балі вартістю близько 190 тисяч доларів США.

Окрім цього, як зазначають у відомстві, лише в одному з брендових магазинів Дніпра офіцер витратив на одяг майже 2,5 млн грн. За попередніми підрахунками слідчих, загальна вартість активів, набутих посадовцем, перевищує 10 млн грн. Остаточну суму встановлять у межах досудового розслідування.

У ДБР наголошують, що такий рівень витрат був пов’язаний зі схемою розкрадання коштів, виділених на харчування військовослужбовців. Посадовець, за версією слідства, діяв у змові із засновником та комерційним директором компанії-постачальника.

Схема базувалася на так званих безтоварних операціях: службові особи підписували акти приймання на повний обсяг продукції, хоча фактично до військових частин надходила лише її частина. Решту списували через підконтрольних осіб. Крім того, якість продуктів часто не відповідала встановленим нормам — підрозділам, зокрема на передовій, постачали зіпсовані овочі та фрукти.

За приймання неякісної продукції та ігнорування претензій майор, за даними слідства, отримував «відкати», які сягали до 50% вартости постачання. Лише за один тиждень сума неправомірної вигоди могла перевищувати 1 млн грн.

17 лютого ДБР повідомило офіцеру про нові підозри. Йому інкримінують шахрайство, одержання неправомірної вигоди, ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, незаконне збагачення та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 9 млн грн. Із зали суду підозрюваного направили на гауптвахту. Найближчим часом мають розглянути клопотання про арешт його майна.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону спільно з Офісом генерального прокурора.