﻿
Здоров'я

Смертельна небезпека: чикунгунья загрожує 29 країнам Європи

Смертельна небезпека: чикунгунья загрожує 29 країнам Європи

Британські науковці попереджають про зростання ризику поширення тропічного вірусу чикунгунья на значній частині території Європи через кліматичні зміни. Під загрозою опинилися 29 європейських країн.

Раніше чикунгунья була поширена переважно в тропічних регіонах, оскільки її переносять комарі роду Aedes, які віддають перевагу теплому клімату. Однак через глобальне потепління цих комах дедалі частіше фіксують у Європі. Науковці встановили, що вірус здатен передаватися за температури 13–14°C — приблизно на 2,5°C нижче, ніж вважалося раніше. Це суттєво розширює потенційну географію зараження, повідомляє The Guardian з посиланням на нове Британський центр екології та гідрології.

За нинішніх кліматичних умов ризик інфікування через укуси комарів може зберігатися понад шість місяців на рік в Іспанії, Португалії, Італії та Греції. У Франції, Німеччині, Бельгії та низці країн Центральної Європи небезпечний період може тривати від трьох до п’яти місяців, а на південному сході Великої Британії — близько двох місяців на рік.

Дослідники зазначають, що у 2025 році у Франції та Італії вже зафіксували сотні випадків захворювання, що підтверджує реальність загрози масштабних спалахів.

Чикунгунья викликає сильне нездужання та інтенсивний біль у суглобах. За даними ВООЗ, до 40% людей, які перехворіли, можуть роками страждати на хронічний артрит. Для дітей та людей похилого віку інфекція в окремих випадках може мати летальні наслідки.

Фахівці наголошують, що через високу вартість вакцин ключове значення має профілактика: уникнення укусів комарів, контроль за стоячою водою біля житла, використання репелентів та посилений епідеміологічний моніторинг мандрівників.

Як повідомляло раніше ForUa, в Індії стрімко поширюється небезпечний вірус із летальністю до 75%.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

вакцинавірусЧикугуньяпрофілактикакомари
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Путін тягне час, технічний прогрес є лише на рівні військових, - нардеп
Полiтика 19.02.2026 19:43:06
Путін тягне час, технічний прогрес є лише на рівні військових, - нардеп
Читати
ЄС визнав Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією
Полiтика 19.02.2026 19:09:07
ЄС визнав Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією
Читати
Трамп використав установче засідання Ради миру, щоб нагадати про присудження йому Нобелівської премії
Свiт 19.02.2026 18:45:25
Трамп використав установче засідання Ради миру, щоб нагадати про присудження йому Нобелівської премії
Читати

Популярнi статтi