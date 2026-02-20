Війна без перемоги: Путін потрапив у пастку власних амбіцій

Російський диктатор не може продовжувати війну через виснаження економіки, але й не може погодитися на мир без бодай символічної перемоги. "Багато людей очікують, що мирні переговори дадуть йому вихід, але навіть у разі угоди наслідки всередині Росії загрожуватимуть економічною та політичною нестабільністю, зруйнувавши плани Путіна бути зарахованим до найвидатніших царів історії", — пише The Economist.

За чотири роки Росія досягла мізерних територіальних здобутків, порівняно з успіхами СРСР у Другій світовій війні. Чисельна перевага Росії частково нівелюється дронами, які унеможливлюють концентрацію сил на вузьких ділянках фронту.

Втрати російських військ останніми місяцями перевищують кількість новобранців. За відсутності класичної мобілізації Кремль змушений купувати рекрутів за великі гроші, бо ідейні добровольці вичерпалися. Водночас економіка Росії страждає: падають доходи від нафти, зростає державний борг, а цивільний сектор перебуває у кризі.

Хоча ситуація не виглядає катастрофічною для Путіна, її завершення могло б принести Кремлю більше проблем:

- зупинка військових заводів дестабілізує економіку,

- сотні тисяч військових повернуться на ринок праці,

- відсутність видимої перемоги спричинить суспільне невдоволення.

"Путін не може відмовитися від війни, але її продовження стає дедалі дорожчим. Спроби створити нові бойові сили лише ще більше спустошать Росію, що може призвести до кризи. Якщо цього не станеться, Україна та Росія опиняться у пастці конфлікту", — підсумовує видання.

Як повідомляло раніше ForUa, Путін тягне час, технічний прогрес є лише на рівні військових.