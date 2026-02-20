Популярний американський актор помер у віці 53 років

Американський актор Ерік Дейн помер у віці 53 років менш ніж через рік після того, як у нього діагностували бічний аміотрофічний склероз (БАС). Про смерть артиста повідомила його родина.

Дейн здобув широку популярність завдяки ролі доктора Марка Слоана, відомого як «Доктор МакСтімі», у серіалі "Анатомія Грей". Пізніше він зіграв Кела Джейкобса, батька одного з головних героїв, у підлітковій драмі HBO "Ейфорія". Також актор запам’ятався глядачам роллю у серіалі "Всі жінки відьми".

Минулого року акторові, який народився в Каліфорнії, поставили діагноз БАС — тяжке прогресуюче захворювання центральної нервової системи, що призводить до м’язової слабкості, паралічу та зрештою до смерті. В останні місяці життя Дейн займався просвітницькою діяльністю, привертаючи увагу до проблем людей із цим діагнозом.

«З важким серцем повідомляємо, що Ерік Дейн помер у четвер вдень після мужньої боротьби з БАС», — йдеться у заяві його родини.

Актор був одружений з акторкою та моделлю Ребеккою Гейхарт. У подружжя залишилися дві доньки — Біллі та Джорджія. За словами рідних, останні дні Дейн провів у колі близьких, дружини та дітей, які були для нього сенсом життя.

Родина зазначила, що актор щиро цінував підтримку шанувальників і завжди був вдячний за любов, яку отримував упродовж кар’єри.

Окрім серіальних ролей, Ерік Дейн знімався у фільмах «Марлі та я», «День святого Валентина» та «Бурлеск», а також у телепроєкті «Останній корабель», де зіграв капітана Тома Чандлера.