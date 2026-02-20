Ситуація на фронті: ворог намагається просунутися вглиб Дніпропетровщини

Сили оборони України проводять контрнаступальні дії, щоб не дати російській армії просунутися вглиб Дніпропетровської області, повідомив спікер Сили оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, противник намагається наступати на Олександрівському напрямку у бік Покровського. Українські військові проводять активні контрзаходи, щоб стримати ворога та стабілізувати лінію фронту.

"Ми продовжуємо контратакувальні та штурмові дії, тому ворогу там зараз непереливки, але він не припиняє своєї активності", — заявив Волошин.

Як повідомляло раніше ForUa, британська розвідка фіксує різке зростання атак дронів РФ по Україні.