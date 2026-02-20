﻿
Війна

Ситуація на фронті: ворог намагається просунутися вглиб Дніпропетровщини

Ситуація на фронті: ворог намагається просунутися вглиб Дніпропетровщини

Сили оборони України проводять контрнаступальні дії, щоб не дати російській армії просунутися вглиб Дніпропетровської області, повідомив спікер Сили оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, противник намагається наступати на Олександрівському напрямку у бік Покровського. Українські військові проводять активні контрзаходи, щоб стримати ворога та стабілізувати лінію фронту.

"Ми продовжуємо контратакувальні та штурмові дії, тому ворогу там зараз непереливки, але він не припиняє своєї активності", — заявив Волошин.

Як повідомляло раніше ForUa, британська розвідка фіксує різке зростання атак дронів РФ по Україні.

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЗСУситуація на фронтіДніпропетровщинаконтрнаступ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Путін тягне час, технічний прогрес є лише на рівні військових, - нардеп
Полiтика 19.02.2026 19:43:06
Путін тягне час, технічний прогрес є лише на рівні військових, - нардеп
Читати
ЄС визнав Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією
Полiтика 19.02.2026 19:09:07
ЄС визнав Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією
Читати
Трамп використав установче засідання Ради миру, щоб нагадати про присудження йому Нобелівської премії
Свiт 19.02.2026 18:45:25
Трамп використав установче засідання Ради миру, щоб нагадати про присудження йому Нобелівської премії
Читати

Популярнi статтi