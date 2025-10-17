﻿
Головне

Трамп визначив склад делегації США для переговорів з Росією щодо України

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав учасників американської делегації, яка візьме участь у переговорах із Росією щодо війни в Україні. Зустріч запланована на наступний тиждень.

До складу делегації США увійдуть віце-президент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник президента Стів Віткофф.

Американський президент також наголосив, що “Третьої світової війни через Україну не буде”. «Я думаю, що ‘Аляска’ дійсно підготувала ґрунт. І це було не так давно, але це підготувало ґрунт. Зрозумійте, я опинився в цій ситуації — я не починав цю війну. Це справа Байдена. І я прийшов, і це був повний безлад. Це могло призвести до Третьої світової війни. Цього не станеться”, — заявив Трамп.

Він також зазначив, що не виключає нових санкцій проти Росії, проте, за його словами, “зараз може бути не найкращий момент” для ухвалення таких рішень.

Як повідомляло раніше ForUa, Угорщина готова організувати зустріч Трампа та Путіна.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

