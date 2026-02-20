Використання дорогих ракет для знищення дешевих ударних дронів є неефективною стратегією, - Михалко

Новопризначена очільниця Альянсу європейських виробників дронів та колишня керівниця Технологічних сил України Катерина Михалко заявила, що після зменшення внутрішньої потреби України в безпілотниках основним джерелом ресурсів для галузі можуть стати міжнародні партнери.

За її словами, європейські держави зацікавлені в українському досвіді, здобутому під час повномасштабної війни, і готові інвестувати в компанії, які можуть допомогти їм посилити власну безпеку.

Михалко наголосила, що ключовим викликом є збереження сталости галузі після спаду внутрішнього попиту. Для цього, за її словами, українські виробники мають виходити на міжнародні ринки та інтегруватися в європейські ланцюжки постачання.

«Потрібно зробити так, щоб індустрія не втратила ресурси і цей пік розвитку не минув. Саме тому критично важливі міжнародні ринки. Українські компанії мають стати частиною європейської оборонної екосистеми, щоб їхня стабільність у майбутньому підтримувалася коштом партнерів», — зазначила вона.

Очільниця Альянсу також підкреслила, що партнери усвідомлюють унікальність українського досвіду та прагнуть отримати до нього доступ, зокрема для перевірки й удосконалення власних технологій.

За її словами, використання дорогих ракет для знищення дешевих ударних дронів є неефективною стратегією, тому Європа дедалі більше шукає асиметричні рішення для протидії таким загрозам. Саме в цій сфері українські розробки можуть відіграти ключову роль.