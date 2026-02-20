ДБР оголосило заочну підозру ексначальнику Генштабу у справі Майдану

Державне бюро розслідувань 20 лютого оголосило про завершення досудового розслідування щодо керівників колишніх батальйонів харківського та львівського «Беркута», а також помічника начальника штабу одного з цих підрозділів. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Окремо слідчі заочно повідомили про підозру колишньому начальнику Генерального штабу ЗСУ.

Як зазначають у Державне бюро розслідувань, екскомандирам «Беркута» інкримінують організацію та сприяння умисним убивствам і завданню тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту під час подій Революції гідності.

За матеріалами слідства, 18 лютого 2014 року тодішнє вище керівництво держави ухвалило рішення про силовий розгін протестів у центрі Києва. Напередодні підрозділи «Беркута» додатково озброїли помповими рушницями та патронами зі свинцевою картеччю і кулями, забороненими до застосування. Також силовики використовували світлошумові гранати російського виробництва, які не проходили належної експертизи безпечності.

У ніч з 18 на 19 лютого 2014 року бійці харківського та львівського «Беркута» під керівництвом обвинувачених разом з іншими силовими підрозділами неодноразово намагалися зачистити Майдан. За даними ДБР, правоохоронці безпідставно застосували надмірну силу, спецзасоби та вогнепальну зброю. Унаслідок цих дій загинули 12 людей, понад 130 осіб зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, зокрема вогнепальних.

У бюро також повідомили, що командир львівського «Беркута» мав громадянство Росії та згодом був позбавлений українського. Помічник начальника штабу цього підрозділу, за версією слідства, привласнив вогнепальну зброю й приховав її, намагаючись ускладнити проведення балістичних експертиз.

Суд обрав обвинуваченим запобіжні заходи, а на їхнє майно накладено арешт для забезпечення можливого відшкодування шкоди потерпілим.

Крім того, ДБР заочно повідомило про підозру колишньому начальнику Генерального штабу ЗСУ. Його вважають учасником злочинної організації, створеної екс-президентом України Віктор Янукович у 2010–2014 роках.

Слідство встановило, що цього посадовця призначили після відмови попереднього керівника Генштабу підписувати накази про залучення Збройних сил до розгону протестів 19 лютого 2014 року. Після призначення він, за даними ДБР, організував блокування урядового кварталу, використання військової техніки для перешкоджання мирним акціям та залучення до цих дій щонайменше 1790 військовослужбовців.

Колишньому начальнику Генштабу інкримінують участь у злочинній організації, перевищення влади, незаконне перешкоджання проведенню мирних зібрань і дезертирство. Після подій лютого 2014 року він виїхав з України та переховується в Росії. ДБР імені не називає, однак відомо, що 19 лютого 2014 року Янукович призначив на цю посаду Юрія Ільїна, якого згодом звільнив виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов.