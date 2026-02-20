США стягують на Близький Схід найбільше авіаційне угруповання з 2003 року

Сполучені Штати Америки продовжують стягувати авіацію на Близький Схід, формуючи найбільше угруповання з часів вторгнення в Ірак у 2003 році, повідомляє The Wall Street Journal.

На американських базах у регіоні перебувають винищувачі п’ятого покоління F-35 Lightning II та F-22 Raptor, а також літаки-заправники та літаки управління AWACS.

Крім того, Вашингтон посилює військово-морську присутність. На Близькому Сході зараз є авіаносне угруповання на чолі з авіаносцем Abraham Lincoln. Найближчими днями прибуде авіаносець Gerald R. Ford із кораблями супроводу, а ще одне угруповання раніше доручив направити президент Дональд Трамп.

США також посилюють протиповітряну оборону: на бази перекинули системи ППО MIM-104 Patriot та THAAD.

За даними WSJ, Дональд Трамп розглядає кілька варіантів дій: від точкових ударів по об’єктах ядерної програми Ірану до тривалої повітряної операції.

Як повідомляло раніше ForUa, США та Іран - на межі великої війни.