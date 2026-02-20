Окупанти мають просування на Слов’янському напрямку, – DeepState

Російські війська мають просування на кількох ділянках у Донецькій області. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

За даними аналітиків, підрозділи РФ просунулися в районі Різниківки Сіверської громади та Голубівки Соледарської громади у Бахмутському районі. Крім того, зафіксовано рух противника поблизу Гришиного, що входить до Покровської міської ради Добропільського району.

"Ворог просунувся у Різниківці, Голубівці та поблизу Гришиного", — зазначають у DeepState.

Інші деталі щодо масштабу просування або змін лінії фронту наразі не уточнюються.

ForUA зазначає, уранці 20 лютого російські війська завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали сім житлових будинків, згоріли дві машини та стався витік газу, який наразі вдалося зупинити.