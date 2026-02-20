﻿
20-й пакет санкцій проти РФ: ЄС планує ухвалити нові заходи 23 лютого, – Каллас

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що ЄС має намір ухвалити новий пакет санкцій проти Росії в понеділок, 23 лютого. Про це повідомляє The Guardian. 

"Наступного понеділка ми маємо на меті ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії", – сказала вона. 

Вона додала, що санкції завдають серйозної шкоди економіці Росії, і кожен новий захід ще більше обмежує її можливості вести війну. 

"Москва не є непереможною. Її армія зазнає рекордних втрат, а економіка перебуває під великим тиском. Але Путін не закінчить цю війну, доки витрати не перевищать вигоди, і це та точка, якої ми повинні досягти", - додала Каллас. 

Водночас посли ЄС на зустрічі у п’ятницу, 20 лютого, не змогли домовитися про 20-й пакет санкцій проти Росії. Вони можуть знову зібратися протягом вихідних, щоб обговорити запропоновані санкції ще раз перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.

Раніше ForUA повідомляв, що процес ухвалення 20-го пакету санкцій проти Росії може загальмувати позиція Угорщини, яка наполягає на виключенні зі санкційного списку російських спортивних чиновників.

