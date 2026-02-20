Оточення Трампа нишком відновлює ділові зв’язки з Росією, – NYT

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році США та більшість західних країн різко скоротили економічну співпрацю з Москвою. Однак із поверненням Дональд Трамп до Білого дому риторика щодо можливих бізнес-контактів із РФ змінилася — він неодноразово заявляв про "значні можливості" для угод у разі завершення війни.

Як пише The New York Times, техаський інвестор Джентрі Біч, якого пов’язують із родиною Трампів, вивчає варіанти співпраці з російськими компаніями, попри те що бойові дії в Україні тривають.

За словами Біча, восени минулого року він непублічно підписав попередню домовленість з однією з найбільших приватних енергетичних компаній Росії — Новатек — щодо участі у проєкті з видобутку та зрідження природного газу на Алясці. Ініціатива перебуває на ранньому етапі реалізації. Вона передбачає використання мобільного заводу зі зрідження газу, який нині будується на підприємстві "Новатека" у Мурманській області.

Модель проєкту, за даними видання, нагадує підхід, який компанія застосовує в Арктиці: переробка газу у зріджений на плавучій установці та транспортування за допомогою спеціалізованих суден-криголамів.

Журналісти зазначають, що така домовленість може свідчити про поступове відновлення економічних контактів між окремими американськими бізнес-колами та Росією, навіть попри чинні санкції США та відсутність ознак готовності Кремля припинити війну.

Після 2022 року багато американських компаній намагалися згорнути діяльність у РФ через санкційні обмеження та політичний тиск. Водночас, як пише NYT, за адміністрації Трампа загальний тон щодо можливого бізнес-діалогу з Москвою став м’якшим. На цьому тлі ініціатива Біча може стати показовою, особливо з огляду на затягування переговорів щодо України за посередництва США.

Попри це, значна частина американського корпоративного сектору залишається обережною. Російський ринок, який раніше розглядали як перспективний через зростання середнього класу, нині оцінюють як високоризиковий через політичну невизначеність та обмежені економічні перспективи.

Разом із тим інтерес до потенційної співпраці зберігається серед компаній у сферах медичних технологій, фармацевтики та споживчих товарів.

Сам Трамп, попри періодичну критику на адресу Володимир Путін, неодноразово говорив про економічні можливості співпраці з Росією та заявляв, що перешкодою для мирної угоди є позиція президента України Володимир Зеленський.

За даними видання, угода Біча може стати першим відомим прикладом формалізації нового бізнес-проєкту між американським інвестором і великою російською компанією з часу, коли Кремль почав пропонувати адміністрації Трампа варіанти економічної взаємодії.

Зокрема, економічний представник Путіна Кирило Дмитрієв нібито пропонував американському спецпредставнику Стів Віткофф різні варіанти співпраці — від спільних продажів газу до Європи до ідеї будівництва підводного тунелю між Росією та Аляскою.

Водночас колишній керівник Ernst & Young Пол Остлінг, який раніше входив до рад директорів російських компаній, зауважив, що нині ризики ведення бізнесу в Росії залишаються надзвичайно високими. За його словами, успіх на цьому ринку можливий лише для тих, хто має потужні політичні зв’язки.

Раніше ми писали, щ Раніше ForUA повідомляв, що о президент Сполучених Штатів Дональд Трамп продовжив на рік термін дії антиросійських санкцій через ситуацію в Україні.