ЦУМ розірвав відносини із франшизою Zielinski & Rozen, що має російських співвласників

Керівництво ЦУМу відмовилось продовжувати договір оренди для магазину Zielinski & Rozen, який працював у ТРЦ з 2020 року.

Формальний привід – неузгодження фінансових умов, проте реальним мотивом керівництва ЦУМу стала інформація у медіа про російських бенефіціарів парфумерного бізнесу та мільярдні податки, сплачені ними до російського бюджету.

Про це повідомило інформоване джерело на київському ринку нерухомості, повідомляє kp.ua.

- Вони заходили в Україну як ізраїльський бренд. Проте останнім часом вийшло декілька розслідувань, які наочно доводять, що ізраїльська там лише маркетингова оболонка, а бенефіціари бізнесу – двоє росіян, виробничі потужності у росії, основний ринок збуту це росія, і мільярди податків йдуть у російський бюджет. Тобто, де-факто, це парфуми «Красная Москва», перепаковані у сучасну обгортку і замасковані ізраїльським міноритарієм, щоб не так сильно «руським духом» несло. Коли це все вийшло назовні, у ЦУМі вирішили, що орендар став занадто токсичним, і витурили їх, попри багаторічні відносини», - розповів співрозмовник.

За його словами, на місці Zielinski & Rozen у ЦУМі вже працює інший магазин.

Нагадаємо, попри офіційне позиціонування компанії як бренду з «ізраїльським корінням» насправді бізнес де-факто і де-юре є прив'язаним до РФ. Зокрема, як повідомляли українські та німецькі ЗМІ, торговельна марка до літа 2022 року належала російській компанії, а виробництво парфумів знаходиться в Московській області. Ізраїльський співвласник бренду Ерез Розен має російський податковий номер і частку в російському бізнесі. Російська компанія бренду у 2024 році сплатила до бюджету РФ понад пів мільярда рублів податків.

Додатковим прямим свідченням глибинного зв'язку компанії з РФ є дані реєстрів відповідності продукції регламентам Євразійського економічного союзу, виданим російській ООО Зелінскі і Розен. Із 300 чинних декларацій на продукцію приблизно 200 виготовляється російськими підприємствами, зокрема ООО "Бентус Лабаратории" з Московської області. Ерезу Розену належить 45% російської ООО "Зелінскі і Розен", в цій же компанії інші два акціонери – громадяни РФ Дмітрій Нікулін і Алексєй Мамін.

Бізнес бренду в РФ – масштабний, зі зростаючою динамікою. Так, наприклад, виручка ООО у 2024 році склала майже 7 мільярдів рублів (умовні 70-80 мільйонів доларів), а чистий прибуток склав майже 2 мільярди рублів. До бюджету РФ ООО у 2024 році сплатила понад пів мільярда рублів ПДВ і майже аналогічну суму податку на прибуток.

Варто зазначити, що на території РФ діє 15 офіційних магазинів та шоу-румів бренду, кількість точок продажу продукції, в тому числі монобрендових, обчислюється сотнями. До прикладу, на території Європи наразі діє 17 офіційних магазинів Zielinski & Rozen і орієнтовно 100 авторизованих точок продажу.

Як наголошувалося у розслідуваннях українських медіа, в Україні досі можна знайти продукцію Zielinski & Rozen з маркуванням «Сделано в России». Попри позиціювання як ізраїльський крафтовий бренд, Zielinski & Rozen має глибоке російське коріння, виробляє продукцію в Московській області та продовжує наповнювати бюджет країни-агресора. Причому компанія публічно у російських ЗМІ спростувала повідомлення про нібито підтримку ЗСУ. Розслідування підтверджує, що компанія не лише не вийшла з ринку РФ після початку повномасштабного вторгнення, але й зберігає там активну бізнес-структуру та маркетингову діяльність, що призвело до масової відмови українських ритейлерів від співпраці з маркою та закликів до її повного бойкоту.