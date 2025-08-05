Війна в Україні стає війною Дональда Трампа - ЗМІ

Вторгнення Росії в Україну перетворюється на війну президента США Дональда Трампа. Таку думку висловив оглядач CNN з питань міжнародної безпеки Нік Пейтон Волш.

Він зазначає, що війну розпочав російський диктатор Володимир Путін, його не зупинив попередній президент США Джо Байден, а тепер — попри зусилля — конфлікт переходить у руки Дональда Трампа.

"Найвпливовіша посада у світі не завжди пропонує вибір. Трампу доручено вирішувати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, оскільки Сполучені Штати за його попередника були ключовим союзником і спонсором України", — пише Волш.

Оглядач вважає, що Трамп мав можливість припинити війну, але вирішив "нав'язати силу своєї особистості". Спершу — через обіцянки завершити конфлікт за 24 години або 100 днів, згодом — через спроби маневрувати між особистостями лідерів, підлаштовуючись під Путіна та публічно тиснучи на Володимира Зеленського.

На думку Волша, упродовж останніх тижнів Трамп зіткнувся з реальністю: Путін не прагне миру, Україні терміново потрібна зброя, а США довелося перейти від призупинення допомоги до ядерних погроз. Зокрема, Трамп відповів на погрози екс-президента РФ Дмитра Медведєва, заявивши про можливе наближення американських атомних підводних човнів до Росії.

"Трамп тепер управляє цією кризою, хоча й мляво. Він зіштовхнувся з тією ж проблемою, що і його попередники: українці хочуть миру, а путін вимагає капітуляції України", — зазначає Волш.

Як повідомляло For-Ua, напередодні Трамп повідомив про запланований візит до Росії свого спецпосланця з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа, який має прибути до Москви цієї середи або четверга.