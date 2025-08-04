Останнє попередження: Трамп шле Віткоффа до Москви і готує санкційний удар

Спецпосланець США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, ймовірно, відвідає Москву вже цього тижня. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами.

"Він, можливо, поїде, я думаю, наступного тижня, в середу або четвер (6 та 7 серпня – ред.) до Росії. Вони хотіли б його побачити. Вони попросили, щоб він зустрівся з ними. Тож подивимося, що буде", — зазначив Трамп.

За його словами, наразі Віткофф зосереджений на врегулюванні ситуації в Секторі Газа, однак не виключено, що найближчими днями він здійснить візит до Росії.

Журналісти поцікавилися у Трампа, що станеться, якщо Москва не погодиться на припинення вогню з Україною до п’ятниці, 8 серпня. Президент США відповів, що у такому разі Вашингтон запровадить нові санкції.

"Ну, будуть санкції, але вони, здається, досить добре вміють їх уникати. Ви знаєте, вони хитрі персонажі і досить добре вміють уникати санкцій. Тож подивимося, що буде", — сказав Трамп.

Як повідомлялося раніше, 14 липня Трамп пригрозив санкціями проти Росії у разі, якщо Кремль не укладе угоду про припинення вогню з Україною. 28 липня президент США оголосив новий дедлайн для досягнення домовленостей — не більше 10-12 днів замість раніше озвучених 50 днів.